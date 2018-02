Acidente entre ligeirinho e fusca deixa uma pessoa ferida do Pinheirinho

(foto: Rede News 24 Horas)

No Pinheirinho, um fusca bateu em um ligeirinho nesta manhã de quarta-feira, 21. O acidente foi na esquina da Avenida Winston Churchill com a Rua Professor Waldir de Jesus. Uma mulher, a passageira do carro, teve ferimentos e foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador.

No ônibus não há informações de feridos.

