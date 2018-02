Liberado por médicos, Barrichello confirma presença na Stock Car

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rubens Barrichello usou o Instagram nesta terça-feira (20) para confirmar participação na Corrida das Duplas, etapa de abertura da temporada de 2018 da Stock Car, dia 10 de março, em Interlagos. Havia dúvidas sobre a condição médica do piloto brasileiro após ele ter sofrido um princípio de AVC (acidente vascular cerebral), no início de fevereiro. Rubinho disse ter recebido alta médica para competir e também anunciou quem será o seu parceiro na prova: o português Filipe Albuquerque, vencedor das 24 Horas de Daytona deste ano ao lado de Christian Fittipaldi e João Barbosa. "Muito feliz em anunciar que estou liberado. Fiz todos os tipos de exames. Foi realmente um grande susto, mas estou aqui, em carne e osso, cheio de vontade", disse, em vídeo publicado na rede social. A Corrida das Duplas também terá a participação de outros brasileiros com passagens recentes pela Fórmula 1, como Felipe Massa e Nelsinho Piquet.