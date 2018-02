Novo reforço do Corinthians vivia de bicho em peladas até o ano passado

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo reforço do Corinthians, Matheus chega do ABC credenciado pelos dez gols em dez jogos realizados em 2018. Até o ano passado, porém, não era o futebol de campo que bancava o atacante, hoje com 19 anos. Potiguar de nascimento, órfão de pai e responsável pelo sustento da família, ele vivia de bichos recebidos em peladas de praia ou society até ser ser levado aos profissionais em 2017, apostando de vez nos gramados convencionais. "O Matheus não tem base quase, ela foi muito pequena. Ele precisou ganhar dinheiro fora e não treinava todos os dias na base. Ele não jogava muito e nunca teve uma série de treinos. Ele foi melhorando [a parte física] aos poucos", explicou Ranielle, que era preparador físico do ABC e hoje é técnico do time. De acordo com pessoas próximas a Matheus, ele ganhava até R$ 100 nas partidas disputadas em Natal e R$ 300 nas que ocorriam longe de casa. A necessidade, entretanto, afastou Matheus dos torneios da base do ABC e dos treinamentos iniciados no começo de 2017. No ano anterior, por exemplo, o atacante foi campeão estadual no futebol de 7 por um time chamado Real Natal. A situação mudou depois que Ranielle, juntamente com o técnico Itamar Schülle, decidiu levá-lo ao time profissional nos últimos meses da temporada passada. À época, Matheus já defendia a seleção brasileira de Futebol de 7 e decidiu se dedicar somente ao futebol de campo. "Eu vi jogando na base contra o América no estadual. Ele entrou e ajudou. Depois desse jogo, na transição de Márcio Fernandes para o Itamar, quando assumi como interino [contra o Villa Nova, na Série B, no fim de agosto], chamei ele completar o time num amistoso. Ele entrou no segundo tempo e fez dois gols. Eu falei: 'esse menino tem de ficar aqui'. Depois ele ficou direto", contou o atual treinador do ABC. Segundo Ranielle, a estabilidade e a presença nos treinos da equipe principal ajudaram Matheus a evoluir fisicamente. Em 2018, por exemplo, o atacante de 1,87m já ganhou dois quilos de massa muscular. "O campo é o habitat dele. Sem nada disso, sem condição física nenhuma o ano passado, só com a técnica, ele se igualava aos outros jogadores. Deixava de igual para igual", ressaltou o treinador do ABC. CARACTERÍSTICAS Atacante com faro de gol apurado, que conhece bem a grande área, mas também sabe atuar fora dela. Técnica em dia e muita facilidade para receber a bola de costas para a meta e girar em cima do zagueiro. É o que promete o ex-treinador, que faz a propaganda do pupilo antes da chegada oficial à nova casa. "Quando ele sai da área, mostra bastante qualidade também. O giro é muito bom, muito favorável. Em qualquer lugar que ele joga faz gol. É nato, é del. Nasceu para fazer gol", disse Ranielle à reportagem. O comandante vê semelhanças entre Matheus e Jô, mas diz que o jogo aéreo é algo que precisa ser melhorado no jovem artilheiro. Vale lembrar que no ano passado, além dos 25 gols marcados, Jô se mostrou fundamental nos lançamentos para o campo de ataque ao ganhar disputas com os zagueiros e proporcionar oportunidades de ataque. Ranielle, porém, diz que Matheus compensa o ponto fraco com a técnica em espaços curtos. "A definição dele com os pés é fantástica. Os caras vão achar ele toda hora no Corinthians. Ele é muito rápido, é um falso lento. Eu falava para ele jogar bastante fora da área para os companheiros acharem ele. Ele faz isso muito bem. A aceleração é muito boa", explicou. NÚMEROS A média de gols elevada aumentou a expectativa em relação a Matheus. O bom momento do atacante revelado pelo ABC contrasta com a situação corintiana em relação ao comando do ataque. A posição hoje é o calcanhar de aquiles do time treinador por Fábio Carille após a lacuna deixada pelo atacante Jô, negociado com o futebol do Japão no fim do ano. Depois de oito jogos disputados, o time marcou 11 gols. Apenas um foi marcado por um centroavante (Júnior Dutra fez contra o São Caetano, enquanto Kazim ainda não balançou a rede). Após a contratação de Matheus, o Corinthians passou a contar com três centroavantes no elenco. Kazim e Carlinhos completam a lista. Carille, que ainda espera por um outro centroavante, escalou Júnior Dutra improvisado no setor e também optou pela entrada de Danilo em alguns jogos. Matheus assinará o contrato com o Corinthians nos próximos dias, mas já está em São Paulo ao lado da mãe e da namorada. O atacante até já visitou o centro de treinamento do clube paulista.