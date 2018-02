Santos retoma renovação com Victor Ferraz, mas saída não está descartada

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos retomou negociações para renovar o contrato do lateral Victor Ferraz após a demissão do diretor executivo, Gustavo Vieira. A demora em chegar a um acordo com o camisa 4, aliás, foi um dos motivos da queda do dirigente. Para a diretoria santista, o filho de Socrátes foi lento às tratativas e ainda teria "vazado" que a culpa era do presidente José Carlos Peres. O fato irritou bastante o mandatário, que praticamente era o único que segurava o dirigente no cargo. A pressão para demitir Gustavo Vieira ocorria há cerca de um mês. Com a demissão, a diretoria santista deve cumprir uma promessa do ex-presidente Modesto Roma, que já havia alinhavado a renovação do camisa 4. Os valores agradaram José Carlos Peres, mas devem sofrer algumas alterações. Estafe do atleta e dirigentes já discutem alguns "gatilhos" do acordo. SAÍDA As tratativas de renovação não garantem que Victor Ferraz permanecerá na Vila Belmiro. A diretoria santista alega que ouviu do estafe do atleta que alguns clubes do Brasil possuem interesse no lateral. Caso não seja aproveitado pelo técnico Jair Ventura por conta do bom desempenho de Daniel Guedes, atual dono da posição após a lesão no ombro de Victor Ferraz, a cúpula alvinegra espera lucrar mais com uma possível transferência. Isso porque Ferraz receberá aumento salarial caso aceite estender o seu vínculo e terá sua multa rescisória reajustada. O São Paulo é o principal interessado na contratação de Victor Ferraz, mas o clube do Morumbi acredita não ser o momento de avançar na negociação, já que o lateral está impedido de atuar pelo time tricolor no Campeonato Paulista. Eles lamentam o fato de o jogador ter defendido o Santos no torneio estadual. Em caso de contratação no momento, ele só poderia defender o São Paulo na Copa do Brasil. Victor Ferraz foi um pedido do técnico Dorival Júnior, que comandou o jogador no Santos. O melhor momento de Ferraz na carreira ocorreu justamente sob o comando do atual treinador são-paulino. Há quem diga que as negociações sejam retomadas para o Campeonato Brasileiro.