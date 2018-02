Paraná é reconhecido por campanha contra dengue

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu nesta terça-feira (20) uma homenagem latino-americana para simbolizar o pioneirismo da campanha de vacinação contra a dengue no Paraná. O Estado foi o único do país a participar do evento “Piura, NO más Muertes por Dengue”.

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, fala sobre o trabalho de toda a equipe da Vigilância em Saúde. “Empenhamos todos os esforços para estruturar e garantir que o cidadão paranaense tenha acesso a uma rede pública de Saúde de qualidade, com uma equipe preparada e profissionais capacitados. Esse prêmio é um símbolo do nosso compromisso e dedicação com o Paraná”, disse.

O evento foi realizado em Piura, cidade do litoral norte do Peru, região do país com alta frequência dos índices do mosquito da dengue. A Superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini, diz que as ações preventivas do Paraná vão auxiliar no desenvolvimento de um plano estratégico contra a dengue no município peruano.

“Em novembro, fomos convidados para relatar nossas experiências com o desenvolvimento da campanha da dengue, ações de vigilância e prevenção, e o uso da vacina como mais uma ferramenta no combate à doença”, afirma Cordellini.

O chefe da divisão de Vigilância em Saúde da 19a Regional de Saúde - Jacarezinho, Ronaldo Trevisan, participou dos encontros de discussão e foi o responsável por trazer o prêmio à Secretaria.

“Foi muito gratificante ter participado do evento, mostrar todo trabalho que desenvolvemos aqui no Brasil e levá-lo para outros lugares. Foi um momento de troca de ideias, direcionamento das ações e organização estruturada internacionalmente para o combate da epidemia”, acrescenta Ronaldo.