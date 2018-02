Curitiba terá a segunda corrida de garis será em maio

A Corrida dos Garis, promovida pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba (Siemaco) e a Prefeitura, terá sua segunda edição em maio deste ano, em dia a ser definido.

O prefeito Rafael Greca recebeu nesta terça-feira (21/2) a diretoria do Siemaco para discutir os detalhes da prova. A corrida é uma celebração do Dia Municipal do Gari (16 de maio). “O sindicato é um grande parceiro que nos ajuda, inclusive, a preservar imóveis históricos da cidade”, salientou Greca.

O Dia do Gari foi instituído pela lei 12005/2006, de autoria do vereador Manassés Oliveira, atual presidente do Siemaco. A corrida, além de valorizar o profissional, promove a saúde e a prática de atividades físicas. “Pretendemos colocar a corrida no calendário oficial de Curitiba”, disse Manassés.

A prova terá dez quilômetros de extensão. O percurso ainda está sendo definido, segundo Elias Ferreira, corredor patrocinado pelo Siemaco. “Temos algumas sugestões, mas precisamos acertar alguns detalhes com o poder público”, disse Ferreira.

Em 2016, a competição aconteceu em 19 de junho com a participação de 250 trabalhadores e outros quatro mil corredores da cidade.

Também participaram da reunião o secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, a vereadora Julieta Reis, o advogado do Siemaco, Raul de Araújo Santos, o diretor, João Gerônimo Filho, e o assessor do sindicato Alexandre Oliveira da Silva.