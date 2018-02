Grávida, Juliana Didone faz ensaio sensual em banheira com leite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Juliana Didone, 33, grávida de sua primeira filha, fez um ensaio para celebrar a gravidez. Nua, ela posa em uma banheira cheia de leite, exibindo a barriga. A imagem foi compartilhada em seu Instagram nesta segunda (20). Casada com o artista plástico Flávio Rossi, Didone anunciou a gravidez em outubro de 2017. No texto que acompanha a foto, Didone escreve em versos: "Deleite / De leite/ na Criação/ Gerar/ Amor de gente/ Mergulhar em profunda imensidão". Ela e o marido também já escolheram um nome para a menina que deve chegar em breve: Liz. De quase oito meses, a atriz está afastada da televisão desde o fim das gravações de "Belaventura" (Record), novela que ficou no ar até janeiro deste ano. Em outra imagem do mesmo ensaio, a atriz exibe uma pintura de coração, feita pelo marido, em sua barriga. "Porque ser é infinito/ de um infinito onde tudo é possível/ basta o sonho andar presente/ no planeta inventado/ no nosso circo ajeitado/ pra vida com ela", escreve ela, em versos.