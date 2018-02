Veículos são incendiados em vários bairros de Florianópolis

Pelo menos seis veículos, entre carros e ônibus, foram incendiados na tarde desta terça (20) em diferentes bairros de Florianópolis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, os atos são uma retaliação a operações policiais na região do Morro do Mosquito, no norte da capital catarinense.

De acordo com o órgão, há uma disputa entre duas facções pelo território do tráfico de drogas, os Primeiros Comando da Capital (PCC) e o Grupo Catarinense (PGC). A polícia estava monitorando a situação e realizou duas operações na região, umas delas com a apreensão de armas e drogas, o que enfraqueceu o PCC, e outra para impedir que a comunidade fosse tomada pela PGC. Os bandidos, então, foram para as ruas para desviar o foco das forças de segurança. A polícia já possui informações sobre os suspeitos.

Não houve feridos durante os ataques aos veículos e os incêndios foram logo controlados pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Durante as operações, houve troca de tiros e um criminoso ficou ferido. Também, durante a atuação da Polícia Militar (PM) na comunidade, um policial foi atingido por estilhaços.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os ataques não tem relação com as posses, ontem, do novo secretário da pasta, Alceu de Oliveira Pinto e o novo delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Flávio Ghizzoni Júnior.