Isadora exalta exibição e 'sonho realizado' nos Jogos de Inverno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isadora Williams se tornou em Pyeongchang, nesta terça-feira (20), a primeira brasileira da história a se classificar para o programa longo da patinação artística individual em uma Olimpíada de Inverno – o que significa, na prática, que a esportista vai disputar a final da sua categoria. Após garantir a vaga, a patinadora comemorou seu desempenho e disse que está realizando um sonho na Coreia do Sul. "Estou sentindo muito orgulho de representar o Brasil no Programa Longo dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Eu estou muito feliz. Fiz a apresentação que queria ter feito, uma apresentação limpa, sem erros. Realizei meu sonho, que era fazer uma apresentação perfeita nos Jogos Olímpicos", disse Isadora. "Eu estava muito nervosa antes da prova. Mas já me senti muito bem no treino da manhã. Foi a melhor apresentação da minha vida. Foi um dia muito divertido hoje", completou. Nesta quarta (21), no programa curto, a brasileira obteve 55.74, a maior nota de sua carreira. O resultado vem quatro anos depois de a patinadora ficar em último entre as trinta atletas que se apresentaram no programa curto da Olimpíada de Sochi. "Eu precisava apagar a decepção de Sochi. Foram três anos de muito sacrifício. Estou me sentindo muito mais leve. O meu objetivo em Sochi eu fiz aqui na Coreia. Agora eu vou ter uma memória boa dos Jogos Olímpicos", comemorou. Classificada, Isadora faz planos para repetir o resultado histórico no programa longo. A brasileira vai se apresentar ao som de um bolero. "Agora o meu objetivo é fazer uma apresentação muito limpa, sem erros. Eu não tenho controle do que os meus adversários vão fazer. Então eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer. Quero fazer um programa limpo, com todos os saltos e piruetas perfeitas. Esse é meu objetivo", declarou. "Eu gosto mais do meu programa longo, tenho mais espaço para fazer mais saltos e gosto também da minha música, é mais sexy", exaltou.