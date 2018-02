Governo avalia empréstimo de R$ 1 bilhão ao Rio, diz Meirelles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles afirmou nesta quarta-feira (21) que um novo empréstimo, de aproximadamente R$ 1 bilhão, com royalties de petróleo como garantia, deverá ser feito ao estado do Rio de Janeiro. À jornalistas em Brasília, Meirelles acrescentou que a pasta está trabalhando pela estabilização financeira do Rio por meio do Regime de Recuperação Fiscal dos estados. O governo do estado recebeu um empréstimo bancário de cerca de R$ 2,9 bilhões a partir da penhora de ações da CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro). Meirelles ainda afirmou que as Forças Armadas estão redirecionando o próprio Orçamento deste ano para as ações no Rio, sob intervenção federal na segurança pública. "Nós temos verbas disponíveis dentro do Orçamento para a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Até o momento não há nenhum pedido especifico de recursos adicionais." Na segunda-feira (19), o ministro afirmou que, com o Orçamento de 2018 já no limite do teto de gastos, o governo federal terá que remanejar recursos de outras áreas para investir nas Forças Armadas caso seja necessário. Esses recursos podem ser usados, por exemplo, para combustível ou armamento. O ministro disse que o pedido deve vir das Forças Armadas, mais especificamente, do general Walter Souza Braga Netto, designado como interventor. Cabe ao estado do Rio de Janeiro manter os pagamentos usuais. "O Rio de Janeiro segue cumprindo com as suas despesas normais de pagamento dos policiais, do trânsito, do combustível dos veículos, da polícia. Isso não altera, continua normalmente", afirmou Meirelles.