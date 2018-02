Últimos vestígios das torres são retirados da Comendador Franco

Muretas são retiradas (foto: Franklin de Freitas)

Os últimos vestígios das torres de transmissão de energia elétrica na Avenida Comendador Franco, a Avenida das Torres, que liga Curitiba e São José dos Pinhais, estão sendo retiradas. Nesta semana, equipes retiram as muretas que faziam a base das torres.

As torres começaram a ser retiradas no dia 9 de novembro do ano passado, num projeto da Copel de substituir o cabeamento aéreo pelo subterrâneo, com investimento de R$ 157 milhões. A nova linha subterrânea terá oito quilômetros de extensão e vai ampliar a capacidade de operação de 69 kv para 230 kv, conectando a já existente subestação Uberaba à subestação Curitiba Centro, que será construída ao lado do viaduto do Capanema.