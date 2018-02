SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos heróis japoneses mais queridinhos dos brasileiros que viveram nas décadas de 1980 e 1990, "Jaspion" vai ganhar um remake de peso. Em comemoração aos 30 anos desde que a série estreou na TV brasileira, em 1988, no extinto canal Manchete, a Sato Company pretende lançar um longa no ano que vem com atores brasileiros. As informações são do site "Omelete". "A ideia é modernizar o visual do personagem e não economizar nos efeitos visuais. Estamos bastante empolgados com a produção do longa. Resgatar um dos mais expressivos 'tokusatsu' exibidos no Brasil, tendo a oportunidade de criar uma nova história e dar um 'update' no personagem será um desafio encantador. Para nós, é uma honra ter tido a permissão de realizar esse sonho", disse Nelson Sato, CEO da Sato Company. O termo tokusatsu usado pelo representante se refere a um gênero específico muito difundido no Japão, que na tradução literal significa "filme de efeitos especiais". "Ultraman" e o "Godzilla" de 1954 são exemplos do gênero, assim como "Jaspion". O remake que será produzido no Brasil tem o aval da Toei Company, produtora original dona dos direitos de "Jaspion". Ao site, o representante da marca, Yusei Nagamatsu, considera a data ideal pois neste ano comemora-se 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O elenco será anunciado durante o festival de filmes japoneses, que acontecerá em agosto, dentro das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. A estreia está prevista para meados de 2019.