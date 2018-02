Dirceu se torna réu pela terceira vez na Lava Jato

GÉSSICA BRANDINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro José Dirceu (PT) se tornou réu pela terceira vez na Operação Lava Jato. O juiz federal Sergio Moro aceitou nesta terça-feira (20) denúncia que investiga a suspeita de corrupção em contratos da Petrobras com as empresas "‹Engevix Engenharia e UTC Engenharia. Segundo o Ministério Público Federal, houve simulação na contratação da empresa Entrelinhas Comunicação Ltda. pela Engevix para efetuar pagamento de R$ 900 mil a Dirceu. A denúncia também aponta suposto pagamento indevido feito pela UTC à JD Assessoria, empresa de Dirceu. Segundo a acusação, de fevereiro de 2013 a outubro de 2014, aditivos ao contrato de prestação de serviços foram utilizados para repassar cerca de R$ 1,5 milhão a Dirceu, sem que houvesse efetiva prestação de serviços. Segundo a Procuradoria, os pagamentos tanto da Engevix como da UTC eram repasses de acertos de corrupção em contratos das empresas com a Petrobras. Moro afirma ainda que em relação aos pagamentos da UTC à JD Assessoria há prova documental de que foram feitos mesmo quando José Dirceu já estava condenado criminalmente na ação penal 470, conhecida como mensalão. Ao aceitar a denúncia, o juiz suspendeu o processo por um ano para tratar de ações penais de pessoas ainda não julgadas pela Justiça. OUTRO LADO O advogado de Dirceu, Roberto Podval, afirmou que o fato de Moro suspender o processo demonstra no mínimo a falta de necessidade ou importância de apurar os fatos neste momento. Em relação à denúncia, a defesa disse que não foi comunicada oficialmente e não teria o que dizer.