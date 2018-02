Auditores cobram na Receita regulamentação de bônus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em busca da regulamentação do bônus de eficiência para a categoria, cerca de 50 auditores fiscais realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (21) no saguão do Ministério da Fazenda, para pedir audiência com o secretário da Receita, Jorge Rachid, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Uma comissão de seis representantes do Sindifisco foi recebida por Rachid. No entanto, segundo o presidente do conselho dos delegados sindicais do sindicato, Kurt Theodor Krause, o impasse continua. Desde novembro, os auditores realizaram paralisações na fiscalização de tributos como IPI e Imposto de Renda e operação padrão em aduanas. "Uma das nossas principais pautas é o bônus de eficiência, que foi instituído no fim do ano passado, mas ainda não foi regulamentado", afirmou Krause. Os auditores querem ainda maior autonomia para a categoria, já que atualmente parte do poder de decisão fica na mão de delegados. O salário-base da categoria é de R$ 20 mil. Uma medida provisória aprovada no final de 2016 concedeu o bônus variável, com base em metas de eficiência, para os auditores fiscais. Para que a medida seja regulamentada, é necessário a criação de um comitê gestor para definir as metas a serem cumpridas, o que ainda não aconteceu. Mesmo assim, desde janeiro de 2017 os fiscais já recebem um bônus fixo, de R$ 3.000.