Vice dos EUA se reuniria com irmã de Kim Jong-un

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gabinete do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou nesta terça-feira (20) que estava marcada uma reunião em Seul entre ele e membros do regime da Coreia do Norte, mas que foi cancelada de última hora. O republicano representou a Casa Branca na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, no dia 9, enquanto o regime enviou o chefe de Estado, Kim Yong-nam, e Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-un. O chefe de gabinete de Pence, Nick Ayers, disse que o encontro ocorreria no dia 10, mas que o país comunista mudou de ideia depois que o americano condenou os abusos de direitos humanos e defendeu sanções. "A Coreia do Norte acertou a reunião com a esperança de que o vice-presidente amenizasse o tom das mensagens, o que teria sido ceder perante todo o mundo à sua propaganda durante os Jogos Olímpicos." O regime norte-coreano não comentou se houve convite de reunião ou se foram eles quem a cancelaram até a conclusão desta edição. Se houvesse acontecido, o encontro seria o primeiro de um representante do governo de Donald Trump e o regime de Kim Jong-un, que estão em uma escalada desde 2017 devido ao programa nuclear de Pyongyang.