Maduro antecipa eleição legislativa em dois anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, encarregou nesta quarta (21) a Assembleia Constituinte de antecipar as eleições legislativas de 2020 para o mesmo dia da votação presidencial, 22 de abril. O Parlamento é hoje controlado pela oposição. A declaração coincidiu com o anúncio do boicote da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) às eleições, por considerá-las "fraudulentas e ilegítimas". "Não contem com a MUD nem com o povo para apoiar o que até agora é só um simulacro fraudulento e ilegítimo de eleição presidencial", disse nota. "Vamos ter eleições chova, troveje ou relampeie, com ou sem a MUD", disse Maduro. Esvaziando a decisão da MUD, oposicionista Henri Falcon decidiu candidatar-se à Presidência nesta quarta. Maduro terá mais um rival: o pastor evangélico Javier Bertucci.