Atividades eram para leniência, diz assessoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Procurada, a assessoria do ex-procurador Marcello Miller informou, por meio de nota, que "como já explicou às autoridades, ele desempenhou atividades preparatórias no período entre o pedido e a efetivação de sua exoneração do MPF". "Conhecer os assuntos sobre os quais uma empresa tem a intenção de colaborar com as autoridades era condição essencial. As atividades de Miller eram vinculadas a um acordo de leniência. Colaboração e leniência têm base nos mesmos fatos e provas". A defesa dos irmãos Batista entrou com uma ação na Justiça na qual sustenta que seus clientes foram induzidos a erro. Argumenta que a J&F teria contratado Miller achando que ele já estava fora do MPF.