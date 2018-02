Filme sobre impeachment tem Dilma ovacionada

‘O Processo’, documentário da diretora brasiliense Maria Augusta Ramos que mostra os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, teve sua primeira sessão no Festival de Berlim aos gritos de “Fora, Temer”, ovações a Dilma, vaias a Aécio e Janaína Paschoal como mote de gargalhadas. A sessão, ontem, na capital alemã, teve lotação máxima, com maioria de brasileiros no público, incluindo diretores como Karim Aïnouz, Luiz Bolognesi e Guilherme Coelho. O filme se apoia numa estrutura clara para esmiuçar o que a diretora chama de “teatro da justiça” e defende a sua tese de que o impeachment transcorreu com requintes kafkianos – o escritor tcheco Franz Kafka é autor do livro ‘O Processo’. Após a sessão, a diretora foi questionada sobre o fato de o filme se apoiar mais num dos lados do Fla-Flu político. “Eu tinha entender os argumentos dos dois lados, e ouvi também senadores pró-impeachment”, diz. Segundo ela, o objetivo era “descontruir a narrativa oficial que se contava à época, de que Dilma havia cometido um crime”. O filme foi ovacionado; e a diretora, aplaudida de pé.

Netflix

Irmãos Duffer não vão deixar produção de ‘Stranger Things’

Um rumor surgido nas redes sociais deixou os fãs da popular série “Stranger Things” receosos: um site lançou a notícia que os irmãos Duffer, criadores da série, que dirigiram e escreveram boa parte dos episódios, estavam de saída. Segundo o site, que alega ter fontes corroborando o rumor o contrato dos irmãos com a Netflix exigiria que eles criassem pelo menos mais duas produções originais. Mas, para a alegria dos fãs da série, na noite da terça, a Netflix usou sua conta oficial no Twitter para desmentir o rumor “Não derrubem seus Eggos (o waffle que a personagem Eleven gosta). Os rumores que os irmãos Duffer estariam deixando ‘Stranger Things’ depois da terceira temporada são falsos”, escreveu a empresa no tuíte.

Saúde

Com esclerose múltipla, Claudia Rodrigues é internada novamente

Claudia Rodrigues voltou a ser internada devido à esclerose múltipla. A atriz foi ao centro médico Cevisa, em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Claudia foi diagnosticada com a doença autoimune em 2000 e luta contra as limitações da enfermidade desde então. Em 2016, ela passou por um transplante de células-tronco na tentativa de diminuir as limitações ocasionadas pela doença. Em decorrência do tratamento, no ano passado Claudia foi internada no Hospital Albert Einstein, com o risco de perder a visão.

BBB

‘Não me machuco’, diz Nayara após rejeição recorde

Após ser eliminada com 92% dos votos do ‘Big Brother Brasil 18’, Nayara se mostrou tranquila. Em entrevista a Fernanda Keulla no site do reality, ela se mostrou leve, consciente de suas atitudes e de um mundo além do ‘BBB’. “As pessoas têm trabalhado para me machucar muito, durante toda a minha vida. Eu não sou uma pessoa que me machuco com facilidade. Já apanhei para caramba e estou viva”, disse ela. Sobre o bullying com Gleici, um dos motivos que pode ter causado sua rejeição, Nayara novamente se defendeu dizendo que foi apenas sincera. “A Gleici tem uma origem social parecida com a minha, de falta de grana, ela veio do Norte, ela é menos favorecida. Eu sei separar as coisas. Não preciso gostar dela para desejar que ela chegue à final”, declarou.

Cinema

‘Desafiaram paradigmas’, diz Will Smith sobre filme ‘Pantera Negra’

O ator Will Smith parabenizou os envolvidos no elenco e produção do filme ‘Pantera Negra’ por meio de uma postagem em seu Instagram. Ele classificou o que fizeram como “espetacular” e contou que o filme o levou às lágrimas. “Vocês desafiaram, e potencialmente superaram várias falsos paradigmas e crenças de Hollywood. Eu só quero dizer parabéns a vocês. Estou orgulhoso, animado”, analisou Will no vídeo. Na legenda, Will deixou uma reflexão que Nelson Mandela lhe teria dito quando estava vivo: “Com o tipo de fama que você conquistou, é importante que você, quando encontre seus fãs, estenda sua mão e lhes deixe sentir sua carne. Você tem que provar a eles que você é real’”.

Níver do dia

