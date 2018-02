Após críticas, ex-ministra desiste de viajar à Suíça

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois enviou carta nesta quarta-feira (21) à Casa Civil da Presidência desistindo de viagem que faria no sábado (24) para a Suíça. Mesmo tendo sido exonerada do cargo na segunda-feira (19), o presidente Michel Temer a designou para representar o país na 37ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em Genebra. Os custos seriam todos pagos pelos cofres públicos. Agora, o Ministério dos Direitos Humanos ainda não definiu se ainda enviará alguém para o encontro oficial. Segundo a reportagem apurou, Temer atendera a pedido de Luislinda que, mesmo depois de ter sido exonerada, argumentou que deveria participar da viagem porque já estava em tratativas avançadas para a reunião. Com a repercussão negativa de sua presença no encontro durante esta quarta-feira (21), ela acabou recuando e abrindo mão do compromisso. Como ministra, Luislinda causou mais de uma vez desconforto ao presidente. No ano passado, ela solicitou o pagamento de pelo menos R$ 300 mil -abatidos pelo teto constitucional.