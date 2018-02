Flamengo goleia Madureira em teste para estreia na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo fez a sua parte na estreia da Taça Rio com uma boa vitória por 4 a 0 sobre o Madureira, nesta quarta-feira (21), no estádio Nilton Santos. Diego, Lucas Paquetá, Henrique Dourado e Vinicius Júnior fizeram os gols do jogo.

O desempenho bem-sucedido do time foi bastante comemorado, já que a mesma formação será utilizada na estreia da Copa Libertadores, contra o River Plate, na próxima semana. O goleiro Diego Alves voltou após três meses da fratura na clavícula. Jonas foi escalado na vaga de Cuéllar, suspenso pela expulsão na final da Copa Sul-Americana de 2017. Na lateral direita, Rodinei substituiu Pará -os dois disputam a posição.

O trio de novidades se mostrou seguro no compromisso e passou boa impressão ao técnico Paulo César Carpegiani. No próximo sábado (24), o Flamengo terá pela frente o clássico contra o Fluminense, às 17h, na Arena Pantanal. Desta vez, porém, a base da equipe será poupada para a competição continental. Jogando com o terceiro uniforme, o Flamengo iniciou a partida de forma tranquila e logo se tornou dono das ações. Aos 6min, o primeiro lance de perigo.

Diego tentou jogada pelo meio. A bola ficou com Rodinei, que cruzou para a área. A zaga do Madureira afastou, mas Diego acertou uma bomba no sem pulo. O goleiro Jonathan fez a defesa. Sem se esforçar muito, o Flamengo não demorou para abrir o placar. E o gol foi de Diego, o primeiro do camisa 10 em 2018.

Aos 17min, ele cobrou falta com categoria, sem chances para o goleiro do Madureira. O meia comemorou bastante com os companheiros. Aos 25min, Diego foi punido com o cartão amarelo ao entrar na área, ser tocado pelo marcador e pedir pênalti. O predomínio do Rubro-negro continuou e o segundo gol parecia questão de tempo.

Aos 35min, Lucas Paquetá ampliou o placar para o Flamengo. Após cobrança de escanteio, a defesa do Madureira parou.

Foi o suficiente para Jonas jogar a bola na área no rebote e o meia completar para o gol sem dificuldades. Também foi o primeiro gol de Paquetá em 2018. O atacante Henrique Dourado, o Ceifador, fez o segundo gol com a camisa do Flamengo aos 9min do segundo tempo. Everton Ribeiro sofreu pênalti de Rezende e o artilheiro cobrou com a categoria habitual.

Foi o primeiro tento assinalado em penalidades pelo Rubro-negro. Com o jogo definido, o Flamengo ainda teve uma série de oportunidades para sacramentar a goleada. O quarto gol veio aos 40min do segundo tempo. Vinicius Júnior aproveitou a sobra na área e estufou as redes do Madureira. O Flamengo voltou a mandar um jogo no Engenhão depois de três anos de ausência. A última vez havia sido em 7 de março de 2015 -vitória sobre o Friburguense por 2 a 0.

O atual campeão da Taça Guanabara ainda pisou o gramado do Nilton Santos em outras cinco oportunidades neste intervalo, mas nenhuma sendo o responsável pela partida.

FLAMENGO Diego Alves; Rodinei, Réver, Rhodolfo, Renê (Trauco); Jonas (Romulo), Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro (Vinicius Júnior), Everton; Henrique Dourado. T.: Paulo César Carpegiani

MADUREIRA Jonathan; Fillipe Formiga, João Carlos, Edmário, Renan (Leandro Carvalho); Thiago Medeiros, Rezende, Luciano Naninho (Júlio César), Téssio (Douglas Lima), Igor Catatau; Souza. T.: Djair

Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

Juiz: Marcelo de Lima Henrique Cartões amarelos: Diego (Flamengo); Rezende (Madureira)

Gols: Diego, aos 17min do primeiro tempo; Lucas Paquetá, aos 35min do primeiro tempo; Henrique Dourado, aos 9min do segundo tempo; Vinicius Júnior, aos 40min do segundo tempo