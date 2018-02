UFPR faz concurso público com 35 vagas de nível médio, técnico e superior

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Núcleo de Concursos da UFPR (NC-UFPR) divulgou edital com as regras do concurso público que preencherá 35 vagas na UFPR de nível médio e superior, em três cidades (Curitiba, Palotina e Pontal do Paraná). As inscrições poderão ser feitas pelo site do NC-UFPR entre os dias 28 de fevereiro e 29 de março. A prova objetiva será em 25 de abril. Alguns cargos exigem prova prática, que será em 28 ou 29 de maio.

Das vagas, 32 são para lotação em Curitiba. As de nível médio são: assistente em administração (1) e desenhista de artes gráficas (1). As de nível técnico são: técnico de laboratório de Biologia (1); técnico de laboratório de Física (1) técnico de Tecnologia da Informação (2); técnico em Contabilidade (1); e técnico em Enfermagem (2). As de nível superior são: antropólogo (1); arquiteto e urbanista (1); arquivista (2); auditor (2); contador (7); diretor de artes cênicas (1); diretor de fotografia (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro de Segurança do Trabalho (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); médico do trabalho (1); e químico (1). No cargo de contador, uma vaga será reservada a pessoa com deficiência e outra para negros e pardos.

Em Palotina, há um cargo de nível médio, técnico de laboratório em Biologia; e um de nível superior, Médico (perícia médica), ambos com uma vaga cada. Em Pontal do Paraná, há uma vaga para médico (clínico).

Prática e títulos

Será realizada prova prática para os cargos de diretor de artes cênicas, diretor de fotografia, químico e técnico de laboratório de Biologia. Os critérios de avaliação devem ser divulgados em 28 de fevereiro. A convocação para as provas práticas será publicada em 10 de maio.

Já os cargos de enfermeiro, engenheiro de Segurança do Trabalho e médicos terão prova de títulos de caráter classificatório.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas de 28 de fevereiro até as 16 horas de 29 de março pelo site do NC-UFPR. As taxas são de R$ 61 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 104 para nível superior.

Haverá isenção para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal. O pedido deve ser feito entre 28 de fevereiro e 6 de março, por formulário específico no site do NC-UFPR.

Os candidatos à vaga de pessoa com deficiência devem ainda encaminhar atestado médico e formulário específico ao NC-UFPR (pessoalmente ou via Sedex) entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março.

Outras datas

A lista de inscrições homologadas será divulgada em 9 de abril. O comprovante de ensalamento para a prova objetiva sai em 25 de abril. Para a prova prática (no caso dos cargos pré-determinados), em 24 de maio.

O gabarito provisório será divulgado em 29 de abril, após o término da prova. O resultado final, após os recursos, será divulgado em 10 de maio para os cargos para os quais está prevista apenas prova objetiva; em 15 de junho para os com prova prática ou de títulos.

Os candidatos devem ficar atentos ao site do NC-UFPR para se informarem sobre eventuais retificações no edital.