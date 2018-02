ATUAÇÕES: Guilherme, Bergson e Gedoz foram os melhores do Atlético

Gedoz: golaço aos 47 do 2º tempo (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense venceu por 5 a 4 o Tubarão nessa quarta-feira (dia 21) à noite, na Arena da Baixada, pela segunda fase da Copa do Brasil. Veja uma avaliação individual dos jogadores do time paranaense.

Santos (5,5)

Uma lambança e uma boa defesa. Sem culpa nos gols.

Wanderson (6,0)

Seguro na proteção pelos lados do campo. Saiu no intervalo.

Lucho González (5,5)

Entrou aos 20-2º. Deu mais qualidade à saída de bola, mas não foi bem atrás.

Paulo André (5,0)

Falhou no 1º gol. Não teve culpa nos demais. Razoável no resto do jogo.

Thiago Heleno (4,5)

Falhou em dois gols. Marcou um. Irregular na defesa.

Jonathan (6,0)

Dois cruzamentos certos. Acertou os 60 passes que tentou, mas foi mal sem a bola.

Rossetto (6,5)

Falhou no 3º gol. Marcou um e deu o passe para outro.

Gedoz (7,0)

Entrou aos 42-2. Em pouco tempo marcou um golaço.

Raphael Veiga (6,0)

Tentou 74 passes e acertou 73. Dois passes para finalizações.

Carleto (6,5)

Deu o passe para o 5º gol. Acertou 6 cruzamentos. Fraco sem a bola.

Guilherme (7,0)

Criou cinco chances com passes. Sofreu o pênalti e converteu. Perdeu dois gols.

Nikão (5,5)

Cruzou para o 4º gol. Fora isso, participou pouco.

Ribamar (4,0)

Participou de cinco jogadas ofensivas e errou em todas.

Bergson (7,0)

Entrou no intervalo. Fez um gol e participou de outro. Um errinho.