Mega-Sena acumula e deve pagar mais de R$ 6 milhões no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.016 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (21), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 04, 11, 17, 18, 21 e 48. O prêmio estimado para o próximo concurso, no dia 24, é de R$ 6.200.000,00. Confira o rateio oficial: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 64 apostas ganhadoras, R$ 23.975,93 Quadra - 4 números acertados - 4543 apostas ganhadoras, R$ 482,51

LOTOFÁCIL

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.627 da Loitofácil. O bilhete de Marília (SP) vai render o prêmio de R$ 2.000.192,65. Os números sorteados nesta quarta-feira (21), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio oficial: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 2.000.192,65 14 acertos - 439 apostas ganhadoras, R$ 1.401,92 13 acertos - 16412 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 206558 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1150717 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.611 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (21), em São Paulo, foram os seguintes: 15, 20, 32, 33 e 78. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 1.300.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 53 apostas ganhadoras, R$ 6.360,14 Terno - 3 números acertados - 4050 apostas ganhadoras, R$ 125,16 Duque - 2 números acertados - 107050 apostas ganhadoras, R$ 2,60

FEDERAL

O concurso 05260 da Federal também ocorreu nesta quarta-feira (21). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 02700 - 350.000,00 2º bilhete: 35718 - 18.000,00 3º bilhete: 21513 - 15.000,00 4º bilhete: 75491 - 12.000,00 5º bilhete: 37207 - 10.023,00