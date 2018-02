Damião desencanta, Inter vira e garante classificação na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Finalmente acabou o tabu de Leandro Damião. O atacante foi o principal nome do Internacional na virada por 2 a 1 dos colorados contra o Remo, nesta quarta-feira (21), pela segunda fase da Copa do Brasil. Sem marcar há mais de três meses, o camisa 9 conseguiu fazer o seu primeiro gol em 2018 nesta quarta-feira (21) e ajudar o time gaúcho, que sofreu no início do jogo, ocorrido no Mangueirão, em Belém. Edenilson fez o outro gol da vitória colorada, enquanto Felipe Marques foi o responsável por marcar o tento da equipe derrotada. Com o resultado, o Inter avançou à terceira fase do torneio nacional. Em busca do bi da Copa do Brasil, a equipe vai enfrentar o vencedor do confronto entre Criciúma e Cianorte, que está acontecendo no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Mesmo que o Inter tivesse o controle da bola já no início da partida, foram do Remo as principais chances de gol se aproveitando dos contra-ataques. E foi em um vacilo dos visitantes que a equipe paraense abriu o placar aos 18 minutos. Livre pelo lado esquerdo, o meia Felipe Marques recebeu um belo lançamento do meio de campo, avançou para a área e chutou a bola, que bateu em Klaus. O desvio enganou Marcelo Lomba, e a bola ainda bateu no travessão antes de entrar no gol. O resultado adverso era tudo o que o Inter precisava para finalmente atacar os anfitriões com mais afinco. Nico López teve uma boa oportunidade dois minutos depois, mas Vinícius conseguiu desviar um chute do uruguaio, que tentou o driblar na grande área. Aos 24 minutos, o Inter aproveitou para empatar depois de um vacilo da zaga paraense. Após uma cobrança rápida de falta, Igor avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para a grande área. Leandro Damião apareceu livre para empatar a partida. O atacante, que ficou 580 minutos sem fazer um gol pelo Inter, marcou o seu primeiro tento em 2018. A última vez que Damião havia marcado foi contra o Luverdense, em 6 de novembro do ano passado. Cinco minutos depois, o Inter conseguiu virar a partida em Belém. Mantendo a mesma pressão depois do empate, Rodrigo Dourado apareceu na entrada da grande área para acertar um chute que desviou no zagueiro Bruno Maia. O lance gerou um bate-rebate, e Edenilson aproveitou a sobra dentro da área para virar o jogo. A partir dos 20 minutos da segunda etapa, o Remo começou finalmente a ir para cima dos visitantes. A melhor oportunidade dos paraenses foi com Eliélton. O atacante pegou a bola no lado direito, arrancou em direção ao meio, passou por quatro jogadores, mas acabou chutando para fora. O time chegou a ter outras chances, com Esquerdinha e com o próprio Eliélton, mas Marcelo Lomba salvou o Inter, que garantiu sua vaga para a próxima fase. REMO Vinicius; Levy (Adenilson), Bruno Maia, Mimica, Esquerdinha; Felipe Recife, Geandro (Dudu), Fernandes, Jefferson Recife (Eliélton); Felipe Marques, Isac. T.: Ney da Matta INTERNACIONAL Marcelo Lomba; Dudu (Gabriel Dias), Klaus, Cuesta, Iago (Uendel); Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico López; Leandro Damião. T.: Odair Hellmann Estádio: Mangueirão, em Belém (PA) Juiz: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP) Cartões amarelos: Felipe Recife, Geandro, Mimica (Remo), Edenilson, Klaus, Patrick e Nico López (Internacional) Cartão vermelho: Nico López (Internacional) Gols: Felipe Marques, aos 18 minutos do primeiro tempo (Remo); Leandro Damião, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Edenilson, aos 29 minutos do primeiro tempo (Internacional)