Licitação da TV Assembleia SP deve gerar demissões em massa

A concorrência da TV Assembleia de São Paulo é agora o exemplo da vez, mas como ela, outras tantas vinculadas aos mais diferentes órgãos públicos, sempre acabam abrindo brecha para incertezas e preocupações dos mais diferentes tamanhos. A licitação para buscar nova empresa responsável por sua operação, marcada para semana que vem, vai acontecer via pregão eletrônico e, da forma que se encaminha, irá gerar demissão sem dó dos jornalistas e radialistas que prestam serviço atualmente. Estão todos apavorados lá dentro. De se lamentar que o exemplo da TV Justiça, do Supremo Tribunal Federal, não seja um modelo padrão, a ser seguido por todos. Lá, a disputa foi feita via envelope fechado, com salário mínimo estipulado para cada função e qualificação dos participantes antes e depois da licitação. Transparência absoluta, sem o risco de entregar os serviços para uma empresa inexperiente no ramo ou nas mãos de profissionais sem quaisquer condições de tocar os seus trabalhos.

Reflexão

Notas sobre o mercado dos direitos esportivos, publicadas na edição de ontem, nos obrigam a ponderar sobre questões levantadas. E considerar aspectos que nem sempre são esclarecidos.

Ponto 1

O Brasil vive, desde 2015, o mais longo e agudo período recessivo de sua história. Como consequência disto, o bolo publicitário também apresenta queda contínua ao longo deste tempo. E o mesmo aplica para a base de assinantes de TV paga.

Ponto 2

Quem parece não enxergar tais dificuldades são as agências de marketing esportivo, gulosas como sempre. E alguns presidentes de clubes de futebol ou federações, interessados em estimular a concorrência entre canais de televisão, boa parte entendendo que elas são dirigidas por irresponsáveis ou loucos, prontos para rasgar dinheiro.

Realidade diferente

O desinteresse e o tempo que levou a concorrência da CBF no ano passado deveria ter servido de alerta. E, agora, os constantes adiamentos da oferta dos pacotes da ‘Champions’ e da ‘Libertadores’ também.

Casa caiu

Vai ao ar no capítulo de 3 de março, em ‘O Outro Lado do Paraíso’, a cena na qual será revelada a farsa da quenga Desirée (Priscilla Assum). Juvenal (Anderson Di Rizzi) resolve fazer uma despedida de solteiro no bordel, com a Caetana (Laura Cardoso), no meio da confusão, repetindo o tempo todo: “eu não avisei?!”.

Vem que tem

A Band está vivendo um momento de intensa diversificação de crenças. Ela já tem, ao longo dos seus espaços, as igrejas do R. R. Soares e Edir Macedo distribuídas amistosamente. E agora recebe o “guru” Robério de Ogum na sua programação dos sábados.

Providências em curso

Com estreia marcada para dia 6, a nova edição do “Masterchef” entre anônimos está com seus trabalhos bem adiantados. Encerrada a fase dos confrontos e a entrada de 21 participantes na cozinha, a equipe já grava o quarto episódio.

Debates no SBT

O jornalismo do SBT também irá promover debates, com uma agenda já pronta para propor aos partidos políticos. Para presidente, no primeiro turno, está reservada a data de 26 de setembro. E 17 de outubro, para o segundo. No caso dos governadores, como sugestão a ser apresentada, os dias 19 de setembro e, onde houver necessidade, 10 de outubro.

Cargo novo

Marcos Mendonça, presidente-executivo da Fundação Padre Anchieta, indicou ao Conselho Curador o nome de Rose Gottardo para o cargo de vice-presidente. Se tem como informação oficial, que a sua principal missão será otimizar os fatores de produção e dar continuidade à evolução da TV Cultura.

Afonso (Johnny Massaro) e Lucrécia (Tatá Werneck), responsáveis pelo lado comédia de em ‘Deus Salve o Rei’, na Globo.

Bate – Rebate

De 23 a 4 de março, o Telecine vai abrir o sinal para todos os assinantes de TV paga...

...’Polícia Federal: a Lei É Para Todos’, filme nacional mais visto ano passado, será a primeira grande estreia, dia 24, às 22h.

Mariana Godoy grava hoje em Brasília entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para exibição amanhã no seu programa da Rede TV!.

Ligia Mendes promoveu um jantar terça, em sua casa, em São Paulo...

... E para receber Betinho e Érico Aires, além de outros que estiveram com ela no ‘Band Folia’.

Geraldo Luis grava esses dias no Ceará nova matéria para o seu ‘Domingo Show’, da Record...

...’Domingo Show’ que, mesmo reduzido, foi muito bem de audiência...

... Marcou 9 pontos de média, abriu vantagem de 3 pontos sobre o SBT e cresceu 28%, em relação às últimas 4 semanas, na Grande SP.

Na última semana com reprises, o ‘Melhor Pra Você’, da Rede TV!, continua com registros dos mais interessantes...

... Em alguns dias melhor do que suas exibições inéditas.

Em vez de 12 de março, como estava previsto, o SBT decidiu que Ratinho voltará com programa ao vivo uma semana antes.

C´est fini

Band diz que ainda não foi definido quem substituirá Paloma Tocci, durante sua licença-maternidade, na apresentação do “Jornal da Band”. Tem tempo ainda. Paloma está entrando agora no quarto mês. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!