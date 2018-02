Em jogo com três viradas e nove gols, Atlético-PR supera Tubarão e avança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR está na terceira fase da Copa do Brasil, mas a classificação custou muito ao time, que precisou vencer o Tubarão por 5 a 4 na noite desta quarta-feira (21), na Arena da Baixada. O adversário do time rubro negro será o Ceará, que ganhou do Londrina, fora de casa, por 2 a 1. Os nove gols foram feitos no segundo tempo. A partida foi para o intervalo com placar zerado. Bergson entrou para substituir Ribamar e abriu o placar logo aos 6min, após passe de Rossetto. No entanto, o Tubarão empatou (pela primeira vez) aos 10min, com Matheus Barbosa. Batista chegou a virar o jogo aos 18min, com um toque de cabeça, mas Matheus Rossetto voltou a aparecer aos 24min e selou o novo empate para o Atlético-PR. A Arena da Baixada explodiu de vez aos 29min, quando Guilherme tentou um voleio e foi derrubado pelo xará Guilherme Amorim. O próprio atacante executou a cobrança do pênalti e, com paradinha, deu a vantagem ao time paranaense. Mas ainda faltava a entrada de Lucas Costa; o zagueiro substituiu Petterson aos 32 e, em seu primeiro toque na bola, cabeceou para o fundo da rede. Pouco depois, aos 39min, Daniel Costa virou o jogo e colocou o Tubarão na frente mais uma vez, fazendo 4 a 3. Só que a estrela dos minutos finais pertencia ao Atlético-PR. Com sua torcida como trunfo, a equipe de Fernando Diniz empatou com Thiago Heleno, aos 45min, e fez o gol derradeiro aos 47min com Felipe Gedoz, com a bola batendo no travessão antes de entrar após um forte chute da entrada da área.