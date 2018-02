A tabela do Campeonato Carioca de 2018

TAÇA RIO GRUPO B Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Flamengo 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4 2 - Nova Iguaçu 2 - Vasco 2 - Cabofriense 5 - Volta Redonda 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2) 6 - Bangu 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 - (-4) GRUPO C Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Fluminense 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4 2 - Portuguesa-RJ 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 3 - Boavista 3 - Botafogo 3 - Macaé 6 - Madureira 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 - (-4) 1ª RODADA 19/02 Volta Redonda 0x2 Portuguesa-RJ 21/02 Bangu 0x4 Fluminense Flamengo 4x0 Madureira 22/02 Nova Iguaçu x Botafogo Cabofriense x Boavista 01/03 Vasco x Macaé 2ª RODADA 24/02 Fluminense x Flamengo Macaé x Bangu 25/02 Botafogo x Cabofriense Portuguesa-RJ x Vasco Boavista x Nova Iguaçu 26/02 Madureira x Volta Redonda 3ª RODADA 03/03 Flamengo x Botafogo Bangu x Portuguesa-RJ 04/03 Fluminense x Volta Redonda Vasco x Boavista Cabofriense x Macaé Nova Iguaçu x Madureira 4ª RODADA 06/03 Botafogo x Bangu 07/03 Vasco da Gama x Fluminense Boavista x Flamengo Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu Macaé x Volta Redonda 08/03 Madureira x Cabofriense 5ª RODADA 10/03 Volta Redonda x Botafogo Macaé x Flamengo 11/03 Fluminense x Nova Iguaçu Madureira x Vasco Portuguesa-RJ x Cabofriense Boavista x Bangu 6ª RODADA 18/03 Cabofriense x Fluminense Botafogo x Vasco da Gama Flamengo x Portuguesa-RJ Nova Iguaçu x Macaé Volta Redonda x Boavista Bangu x Madureira SEMIFINAL DA TAÇA RIO 21 e 22/03 1º Class. Grupo B x 2º Class. Grupo C 1º Class. Grupo C x 2º Class. Grupo B FINAL DA TAÇA RIO 25/03 Finalista 1 x Finalista 2 TAÇA GUANABARA FINAL 18/02 Boavista 0x2 Flamengo* *campeão SEMIFINAL 08/02 Boavista* 2x2 Bangu 10/02 Flamengo* 3x1 Botafogo *classificados PRIMEIRA FASE GRUPO B Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Flamengo* - 13 - 5 - 4 - 1 - 0 - 5 - 0 - 5 2 - Bangu* - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 6 - 3 - 3 3 - Vasco - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 8 - 7 - 1 4 - Nova Iguaçu - 5 - 5 - 1 - 2 - 2 - 5 - 6 - (-1) 5 - Cabofriense - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 5 - 8 - (-3) 6 - Volta Redonda - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 6 - 11 - (-5) GRUPO C Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Boavista* - 9 - 5 - 3 - 0 - 2 - 5 - 3 - 2 2 - Botafogo* - 9 - 5 - 2 - 3 - 0 - 5 - 3 - 2 3 - Fluminense - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 4 - 4 - 0 4 - Portuguesa-RJ - 6 - 5 - 1 - 3 - 1 - 4 - 4 - 0 5 - Macaé - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 5 - 7 - (-2) 6 - Madureira - 3 - 5 - 0 - 3 - 2 - 3 - 5 - (-2) 1ª RODADA 16/01 Botafogo 2x2 Portuguesa-RJ 17/01 Volta Redonda 0x2 Flamengo Nova Iguaçu 1x1 Cabofriense Boavista 3x1 Fluminense Madureira 2x2 Macaé 18/01 Vasco 0x2 Bangu 2ª RODADA 20/01 Fluminense 0x0 Botafogo Portuguesa-RJ 0x0 Madureira Boavista 0x1 Macaé 21/01 Flamengo 1x0 Cabofriense Vasco 4x2 Nova Iguaçu Bangu 2x2 Volta Redonda 3ª RODADA 23/01 Madureira 0x1 Boavista 24/01 Flamengo 1x0 Bangu Cabofriense 2x1 Vasco Fluminense 0x0 Portuguesa-RJ 25/01 Nova Iguaçu 2x0 Volta Redonda Macaé 1x2 Botafogo 4ª RODADA 27/01 Flamengo 0x0 Vasco 28/01 Bangu 0x0 Nova Iguaçu Botafogo 1x0 Boavista Madureira 1x2 Fluminense Macaé 1x2 Portuguesa-RJ 29/01 Volta Redonda 3x2 Cabofriense 5ª RODADA 03/02 Fluminense 1x0 Macaé Botafogo 0x0 Madureira Portuguesa-RJ 0x1 Boavista 04/02 Vasco da Gama 3x1 Volta Redonda Nova Iguaçu 0x1 Flamengo Cabofriense 0x2 Bangu SEMIFINAL DO CAMPEONATO CARIOCA 28 e 29/03 A definir FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA IDA 01/04 A definir VOLTA 08/04 A definir PRIMEIRA FASE GRUPO A Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Cabofriense - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 8 - 3 - 5 2 - Macaé - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 8 - 5 - 3 3 - Goytacaz - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 9 - 7 - 2 4 - Bonsucesso - 6 - 5 - 2 - 0 - 3 - 6 - 8 - (-2) 5 - America-RJ - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 8 - 10 - (-2) 6 - Resende - 3 - 5 - 1 - 0 - 4 - 6 - 12 - (-6) 1ª RODADA 20/12 Cabofriense 3x0 Resende Macaé 3x1 Goytacaz 21/12 America-RJ 0x1 Bonsucesso 2ª RODADA 27/12 Bonsucesso 0x1 Macaé 28/12 Resende 3x2 America-RJ Goytacaz 1x1 Cabofriense 3ª RODADA 06/01 America-RJ 1x2 Goytacaz Cabofriense 1x0 Macaé 07/01 Resende 2x4 Bonsucesso 4ª RODADA 10/01 Macaé 3x3 America-RJ Bonsucesso 0x2 Cabofriense Goytacaz 2x1 Resende 5ª RODADA 13/01 America-RJ 2x1 Cabofriense Resende 0x1 Macaé Bonsucesso 1x3 Goytacaz REBAIXAMENTO GRUPO X Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Resende - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 7 - 6 ­ 1 2 - América-RJ - 6 - 5 - 2 - 0 - 3 - 10 - 9 - 1 3 - Bonsucesso - 6 - 5 - 1 - 3 - 1 - 7 - 8 - (-1) 4 - Goytacaz - 6 - 5 - 1 - 3 - 1 - 8 - 9 - (-1) 1ª RODADA 20/01 Resende 2x1 América-RJ 22/01 Goytacaz 2x2 Bonsucesso 2ª RODADA 27/01 Bonsucesso 1x1 Resende América-RJ 4x1 Goytacaz 3ª RODADA 03/02 América-RJ 3x1 Bonsucesso Resende 1x1 Goytacaz 4ª RODADA 07/02 Bonsucesso 1x1 Goytacaz América-RJ 1x2 Resende 5ª RODADA 17/02 Resende 1x2 Bonsucesso Goytacaz 3x1 América-RJ 6ª RODADA 24/02 Goytacaz x Resende Bonsucesso x América-RJ ================================ REGULAMENTO - A primeira fase consiste na disputa de turno único do grupo A, formado por seis clubes; o primeiro e segundo integrarão os grupos B e C, respectivamente. - Os quatro clubes não classificados no grupo A formarão o grupo X, no qual haverá turno e returno para rebaixar os dois piores, subindo outros dois da Série B. - Na Taça Guanabara, os grupos B e C, formados por seis clubes cada, terão disputa de turno único. - Nas semifinais da Taça Guanabara, em partida única, o primeiro colocado do grupo B vai enfrentar o segundo do grupo C, enquanto o primeiro do grupo C vai enfrentar o segundo do grupo B. Os clubes de melhor campanha vão ter direito ao mando de campo e vantagem do empate. - A final da Taça Guanabara será disputada em partida única, sem vantagem de pontos para qualquer clube, com sorteio do mando de campo. - Na Taça Rio, cada um dos seis clubes do grupo B enfrenta cada um dos seis clubes do grupo C em turno único. - Nas semifinais da Taça Rio, em partida única, o primeiro colocado do grupo B vai enfrentar o segundo do grupo C, enquanto o primeiro do grupo C vai enfrentar o segundo do grupo B. Os clubes de melhor campanha vão ter direito ao mando de campo e vantagem do empate. - A final da Taça Rio será disputada em partida única, sem vantagem de pontos para qualquer clube, com sorteio do mando de campo. - Os campeões da Taça Guanabara e da Taça Rio estarão classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, com mando de campo e vantagem do empate em partida única. O semifinalista campeão (da Taça Guanabara ou da Taça Rio) de melhor campanha na somatória dos turnos enfrenta um semifinalista não-campeão com a segunda melhor campanha na somatória. Já o semifinalista campeão (da Taça Guanabara ou da Taça Rio) de pior campanha na somatória dos turnos enfrenta um semifinalista não-campeão com a melhor campanha na somatória. A final será disputada em ida e volta, com mando de campo a escolha do clube de melhor campanha na somatória dos turnos e decisão por pênaltis em caso de igualdade no placar. - Caso um clube seja campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio, ele estará classificado diretamente para a final do Campeonato Carioca. Neste caso, os quatro clubes de melhor campanha na somatória dos turnos disputarão um chaveamento mata-mata -iniciado com confronto entre o primeiro e o quarto, e o segundo e o terceiro; em partidas únicas, com mando e vantagem do empate aos melhores colocados- para definir o outro finalista do Campeonato Carioca. A final do Campeonato Carioca será disputada em partida única, com mando de campo e vantagem do empate ao clube campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio. Critérios de desempate da Taça Guanabara: 1º) Maior número de vitórias dentro do grupo; 2º) Maior saldo de gols dentro do grupo; 3º) Maior número de gols pró dentro do grupo; 4º) Confronto direto dentro do grupo; 5º) Menor número de cartões amarelos e vermelhos; 6º) Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados. Critérios de desempate da Taça Rio: 1º) Maior número de vitórias dentro do grupo; 2º) Maior saldo de gols, dentro do grupo; 3º) Maior número de gols pró, dentro do grupo; 4º) Menor número de cartões amarelos e vermelhos; 5º) Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados. ( * ) Classificado para a próxima fase; ( ** ) Campeão.