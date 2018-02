Vasco leva goleada na Bolívia, mas é salvo por goleiro e se classifica nos pênaltis

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Demonstrando muita dificuldade para jogar na altitude de 2.810 metros de Sucre (BOL), o Vasco foi completamente envolvido pelo Jorge Wilstermann (BOL), nesta quarta-feira (21), perdeu por 4 a 0 no tempo normal, e só obteve a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores após vencer a disputa de pênaltis por 3 a 2, com grande atuação do goleiro Martín Silva, que pegou três cobranças. O Vasco tinha viajado para a Bolívia com uma larga vantagem no confronto. Na partida de ida, em São Januário, há uma semana, a equipe dirigida por Zé Ricardo havia vencido por 4 a 0. Por isso, conseguiria a classificação até com uma derrota por três gols de diferença. Com a vaga na fase de grupos assegurada, o Vasco entrará na "chave da morte", que também tem Cruzeiro, Racing (ARG) e Universidad de Chile (CHI). O time cruzmaltino inicia sua caminhada na próxima etapa da competição no dia 13 de março, em São Januário, contra a Universidad de Chile. Em seguida, enfrenta Cruzeiro (fora), dia 4 de abril, e o Racing, na Argentina, dia 19 de abril. A derrota sofrida nesta quarta foi a pior do Vasco na história da Libertadores. Anteriormente, o resultado mais expressivo foi um revés por 3 a 0 para o Boca Juniors (ARG) em 2001. Valendo-se da altitude, o Jorge Wilstermann foi com tudo para cima do Vasco e fez três gols relâmpagos. Um aos 5min do primeiro tempo, com Zenteno, em cabeceio, outro com Pedriel, aos 6min, também de cabeça após lançamento do brasileiro Serginho, e o terceiro aos 16min, com Cristian Chávez, antecipando-se no cruzamento ao zagueiro Ricardo. A única chance de maior perigo a favor do Vasco no primeiro tempo aconteceu aos 17min, quando Evander arriscou um chute forte da intermediária, e o goleiro Giménez fez grande defesa. O gol que igualou o placar agregado aconteceu aos 26min do segundo tempo, quando Serginho cobrou falta para a área, a zaga vascaína parou, e Zenteno, de novo, guardou de cabeça. Na disputa por pênaltis, o Vasco converteu as duas primeiras cobranças, com Andrés Ríos e Yago Pikachu, enquanto Martín Silva defendeu o chute de Lucas Gaúcho. Desábato, então, desperdiçou para os brasileiros. Martín Silva, contudo, corrigiu o erro ao espalmar chute de Meleán. Na quinta cobrança, Rildo poderia ter definido a vitória, mas Giménez defendeu. A quinta cobrança do Jorge Wilstermann, de Alex Silva, foi a última que parou nas mãos de Martín Silva, que, assim, garantiu o Vasco na fase de grupos da Libertadores. JORGE WILSTERMANN Giménez; Meleán, Zenteno, Alex Silva, Aponte; Cristhian Machado, Saucedo (Ortiz), Pedriel (Lucas Gaúcho), Cristian Chávez, Serginho; Gilbert Álvarez. T.: Álvaro Peña VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Ricardo, Paulão, Henrique; Desábato, Wellington, Wagner (Rildo), Evander (Thiago Galhardo), Paulinho; Andrés Rios. T.: Zé Ricardo Estádio: Pátria de Sucre, Sucre (BOL) Juiz: Wilmar Roldán (COL) Cartões amarelos: Alex Silva, Lucas Gaúcho (Jorge Wilstermann); Martín Silva (Vasco) Gols: Zenteno, aos 5min, Pedriel, aos 6min, e Cristian Chávez, aos 16min do segundo tempo, e Zenteno, aos 25min do segundo tempo (Jorge Wilstermann)