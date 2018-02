Acompanhe reconstituição da morte da youtuber Isabelly. Veja o vídeo

(foto: Franklin de Freitas) (foto: Franklin de Freitas) (foto: Franklin de Freitas) (foto: Franklin de Freitas)

Começou antes da 7 horas desta quinta (22), na PR-412, entre os balneários de Ipanema e Praia de Leste, em Pontal do Paraná, no Litoral, a reconstituição dos fatos que resultaram na morte da youtuber Isabelly Cristine Santos, ocorrida na noite da Quarta-Feira de Cinzas (14). Três quadras da PR-412 foram bloqueadas nos dois sentidos. A reconstituição, comandada pela delegada Vanessa Alice, envolve os peritos do Instituto de Criminalística, com base em depoimentos dos irmãos e empresários Cleverson e Everton Vargas, acusados dos disparos.

VEJA VÍDEO DO DEPOIMENTO DOS SUSPEITOS DE MATAR A YOUTUBER ISABELLY

Entenda o caso

A youtuber de 14 anos foi morta a tiro, quando estava no banco traseiro de um carro, entre os balneários Ipanema e Praia de Leste, em Pontal do Paraná. A adolescente foi baleada pouco acima do olho esquerdo. De acordo com a polícia, ela estava acompanhada pela mãe, um amigo e o pai do amigo, que dirigia o veículo. O motorista contou à polícia que foi fechado pelo carro dos suspeitos pouco antes do crime. Depois da fechada, segundo o motorista, o carro parou a cerca de 60 metros e um dos ocupantes do veículo, sem descer, efetuou três disparos contra o carro onde estava Isabelly. Os suspeitos dizem o motorista do carro onde estava Isabelly não só os fechou como fez um ´cavalo de pau` e que, por isso, acharam que era assalto e por isso atiraram.

Empresários ingeriram bebida alcoólica

O novo depoimento dos suspeitos da morte da modelo e youtuber, nesta quarta (21), na delegacia de Matinhos, trouxe um fato novo e importante. Eles admitiram ter ingerido bebida alcoólica antes de retornar para casa naquela Quarta-feira de Cinzas (14) quando aconteceu o crime. No depoimento anterior, os dois suspeitos negaram ter ingerido bebidas alcoólicas enquanto estava acompanhando um trio elétrico com a família.

Everton Vargas, que confessou ter atirado, afirmou que bebeu cerveja com familares, após ser questionado que a imprensa teria a comanda provando que bebeu em uma lanchonete onde estavam. “Pouca coisa, bebi com os familiares, minha esposa, meu sobrinho e minha cunhada”, admitiu. Cleverson Vargas endossou a informação: “Bebemos três copos de cerveja, mas em nenhum momento perdemos o sentido, pois tínhamos a família no carro. Meu sobrinho também consumiu”. Eles afirmaram que não perderam os sentidos por causa da bebida. Segundo a polícia, a família bebeu oito cervejas no balneário Santa Terezinha, uns 15 miinutos antes de o crime acontecer.