(foto: Emir Lima/Grupo BR 277)

Um caminhão tombou, na alça de acesso à BR-277, sentido Campo Largo. O acidente foi no perímetro urbano da BR-376, no Contorno Sul. O trânsito está complicado no local.

Na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, um automóvel e uma motocicleta colidiram, perto do cruzamento com a Rua Esperandio Tortato. Uma pessoa teve ferimentos. ,