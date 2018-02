Capotamento envolvendo três veículos deixa dois feridos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um caminhão e dois carros, um deles de luxo, deixou duas pessoas feridas na pista expressa da marginal Pinheiros, na região do Morumbi, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (22). O acidente ocorreu por volta das 3h pista expressa da marginal, no sentido Interlagos. O motorista de uma BMW bateu na traseira de outro carro. Com o impacto da batida, os dois veículos capotaram. Um pequeno caminhão que transportava galões de água foi atingido no acidente e também capotou. O condutor teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Universitário. A BMW ficou totalmente destruída e os bombeiros retiraram o motorista inconsciente do veículo. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas. Já os ocupantes do outro carro saíram ilesos do acidente. A pista expressa ficou totalmente interditada por aproximadamente duas horas para socorro aos feridos.