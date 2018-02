Chuva forte alaga ruas e derruba árvores no Rio de Janeiro

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma chuva forte na noite desta quarta-feira (21) alagou ao menos 24 ruas, derrubou árvores e deixou a cidade do Rio em estágio de atenção. Não há informações de vítimas. Por volta das 2h desta quinta (22), ainda era registrado 16 pontos de alagamentos nos bairros da Lagoa, Lapa, Botafogo, Ilha do Governador, Flamengo, Catete, Grajaú, Vargem Pequena, Engenho de Dentro, Rio das Pedras e Caju.

Em Copacabana, uma árvore caiu na rua Santa Clara bloqueando parcialmente o trecho próximo ao cruzamento com a rua Barata Ribeiro. Também ocorreram quedas de árvores na estrada Santa Efigênia, no bairro Taquara, no túnel do Pasmado e na avenida Princesa Isabel. Por segurança, foram acionadas às 22h30 as sirenes de seis comunidades localizadas nas regiões de Itanhangá, Copacabana, Leme, Botafogo. Os moradores retornaram às suas casas por volta das 0h, mas equipes da Defesa Civil continuavam fazendo vistorias. A previsão do tempo é de retorno de chuva moderada a forte com possibilidade de muito forte na tarde desta quinta, de acordo com o Alerta Rio.

TEMPORAL

Há cerca de uma semana um forte temporal, acompanhado de fortes ventos, deixou quatro pessoas mortas e estragos pela cidade. Além de ruas alagadas, houve quedas de árvores, problemas no transporte, regiões sem luz e uma obra simbólica erguida para ser legado da Olimpíada de 2016 desabou pela segunda vez em dois anos. Após o deslizamento de terra, parte da ciclovia Tim Maia, zona sul, caiu. Não houve feridos, mas a queda voltou a colocar em xeque a segurança da pista - derrubada pelas fortes ondas em 2016, quando houve dois mortos. Para agravar a desconfiança, a prefeitura ainda demorou cerca de duas horas para interditá-la por completo, enquanto usuários se arriscavam. O temporal ocorreu no momento em que o prefeito Marcelo Crivella (PRB) estava em viagem à Europa. Ele disse em rede social que estava "acompanhando a situação".