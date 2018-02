Curitiba amanhece coberta pela neblina e vai esquentar

(foto: Josianne Ritz)

Curitiba e região amanheceram com um neblina nesta quinta (22), como há muito tempo não acontecia. A temperatura baixa, que atingiu praticamente todo estado na madrugada, impulsionou o fenômeno. . Em algumas cidades, como Lapa, Ponta Grossa e Guarapuava), as temperaturas estão perto e até abaixo dos 15°C, segundo informações do Instituto Simepar. Em Curitiba, a minima foi de 14 graus nesta madrugada. Por causa do tempo, o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, opera com restrições meteorológicas nesta manhã, mas há apenas um voo cancelado até as 8 horas.

A quinta deve ter tempo estável na maioria das regiões do Paraná. Uma massa de ar com baixos índices de umidade atua sobre boa parte da região Sul do Brasil e inibe a formação de nuvens com potencial para provocar chuvas. Apenas entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral eventos de chuva isoladas e de curta duração podem ocorrer entre a tarde e à noite, mas nada de tempestades. . No início do dia a sensação será de temperatura amena nas áreas mais altas do Estado, contudo, o aquecimento diurno deixa o tempo agradável no período da tarde. A máxima em Curitiba deve chegar a 28 graus.

Até o fim da semana não deve chover em Curitiba e região. Somente domingo (25) há previsão de chuva fraca.