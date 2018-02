Após doping, CAS desclassifica medalhista russo do curling em Pyeongchang

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CAS (Corte Arbitral do Esporte, na sigla em inglês) decidiu, na manhã desta quinta-feira (22), desclassificar o russo Aleksandr Krushelnitckii, que ganhou o bronze nas duplas mistas de curling, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. A determinação ocorreu após o atleta da Rússia ser flagrado no exame antidoping. Krushelnitckii ficou em terceiro na prova mista do curling, ao lado da mulher Alexandra Bryzgalova. Posteriormente, testou positivo para Meldonium. Na última terça-feira (20), foi divulgado que a contra-prova do exame também apontou para a presença da substância proibida. Com isso, o atleta e sua dupla perdem a medalha de bronze. O atleta russo, de 25 anos de idade, estava sendo investigado pela CAS por consumo de Meldonium, fármaco cardiovascular proibido desde 2016. Apesar disso, Krushelnitckii segue garantindo que nunca consumiu qualquer substância ilegal, e que o resultado obtido nos Jogos Olímpicos de Inverno, ao lado de Bryzgalova, foi fruto de "trabalho duro e treino constante". A delegação russa, que participa do evento poliesportivo sob bandeira neutra, justamente, devido escândalo de doping, confirmou anteriormente a presença do atleta.