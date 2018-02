Recopa faz Renato igualar Felipão em títulos internacionais no Grêmio

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Foi difícil, sofrido, mas a taça da Recopa veio para o Grêmio. O bicampeonato da competição continental, conquistado nos pênaltis, nesta quarta-feira (21), contra o Independiente, teve um peso especial para o técnico Renato Gaúcho. O título faz Portaluppi igualar Luiz Felipe Scolari em títulos internacionais pelo Grêmio. Felipão foi campeão da Recopa de 1996 depois de ter vencido a Libertadores de 1995 no time tricolor. Para equiparar o ex-comandante da seleção brasileira em feitos absolutos ainda falta um bom caminho. Além da Libertadores e da Recopa, Felipão conquistou três vezes o Campeonato Gaúcho, uma vez a Copa do Brasil e ainda o Brasileiro. Renato não tem conquistas estaduais pelo Grêmio. Tem a Copa do Brasil de 2016, mas ainda não conquistou o Campeonato Brasileiro. Poderá conseguir e já não está tão longe de Felipão. "Eu quero estar aumentando meu currículo, meu nome na história do clube, ganhando títulos. Eu sempre almejo mais. Nossa próxima partida, e não quero falar de outra coisa, é para tentar buscar a vitória, a classificação e depois o título no Gauchão também. A semana que vem tem Libertadores. Temos um grupo bom, grande, é buscar mais títulos. Assim o currículo aumenta, na história do clube também", disse Portaluppi. Até mesmo no infortúnio, Felipão e Renato se parecem na história. Scolari viu seu Grêmio ser derrotado nos pênaltis pelo Ajax no Mundial de Clubes de 1995. Na época, os holandeses eram considerados o melhor time da Europa, e o Grêmio se viu fortalecido pelo enfrentamento de igual para igual. No ano passado, Portaluppi viu o Grêmio perder por 1 a 0 para o Real Madrid no Mundial, e pela diferença de poder financeiro dos clubes entendeu que o clube tricolor saiu fortalecido por ter batido de frente. O Grêmio já treina na tarde desta quinta-feira (22). O jogo de sábado (24) contra o Novo Hamburgo é fundamental nas pretensões dentro do Gauchão. Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o time de Porto Alegre é lanterna na competição.