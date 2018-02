Mercedes lança carro para temporada 2018 da Fórmula 1

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mercedes lançou nesta quinta-feira (22) o W09, seu carro para a temporada 2018 da Fórmula 1. O evento começou com teste em Silverstone, seguido por entrevista coletiva. Valtteri Bottas foi responsável por guiar o carro no circuito britânico, sede do Grande Prêmio da Inglaterra. Depois, o piloto se juntou a Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, para a coletiva de lançamento. Billy Monger, piloto que perdeu as pernas em grave acidente durante etapa da Fórmula 4 em abril do ano passado, foi convidado para o evento. Neste mês, ele testou carro adaptado da Fórmula 3 e luta para continuar no automobilismo. A Mercedes é a atual tetracampeã do Mundial de Construtores. No período, seus Lewis Hamilton foi campeão do Mundial de Pilotos guiando pela equipe em 2014, 2015 e 2017. Nico Rosberg, também competindo pela escuderia, ficou com o título em 2016.