Carro é atingido por mais de dez tiros no Morumbi; empresário sobrevive

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um empresário de 37 anos foi baleado por dois ocupantes de uma moto na região do Morumbi, zona sul da capital paulista. O crime foi registrado por volta das 21h30 desta quarta-feira (21). O motorista sobreviveu aos disparos, que atingiram mais de dez vezes o carro em que ele estava. O empresário, que não teve a identidade divulgada pela polícia, é dono de uma casa de câmbio. Ele foi baleado quando parou o carro em um semáforo na esquina das ruas David Ben Gurion e José de Jesus. O local fica a cerca de 400 metros do 89º DP (Portal do Morumbi). Dois homens em uma moto se aproximaram, dispararam vários tiros contra o carro e fugiram. Eles não roubaram nada vítima, segundo a Polícia Militar. O motorista foi levado ao Hospital Albert Einstein, onde passou por cirurgia na madrugada desta quinta (22). A PM não soube informar o que teria motivado o crime. Até esta publicação, nenhum suspeito havia sido preso. O caso será investigado no 89º DP.