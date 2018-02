Mercedes lança carro para temporada 2018 da Fórmula 1

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mercedes lançou nesta quinta-feira (22) o W09, seu carro para a temporada 2018 da Fórmula 1. O evento começou com teste em Silverstone, seguido por entrevista coletiva. Valtteri Bottas foi responsável por guiar o carro no circuito britânico, sede do Grande Prêmio da Inglaterra. Depois, o piloto se juntou a Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, para a coletiva de lançamento. Billy Monger, piloto que perdeu as pernas em grave acidente durante etapa da Fórmula 4 em abril do ano passado, foi convidado para o evento. Neste mês, ele testou carro adaptado da Fórmula 3 e luta para continuar no automobilismo. A Mercedes é a atual tetracampeã do Mundial de Construtores. No período, Lewis Hamilton foi campeão do Mundial de Pilotos guiando pela equipe em 2014, 2015 e 2017. Nico Rosberg, também competindo pela escuderia, ficou com o título em 2016. HALO Toto Wolff não esconde seu descontentamento com a adoção do halo nos carros para a nova temporada. O chefe da Mercedes resumiu sua reprovação com o utensílio de segurança: “Se me dessem uma motosserra, eu retirava o halo”. Segundo Wolff, a adoção de medidas de segurança é válida e necessária, mas o halo está longe de ser ideal neste contexto. “Precisamos criar uma solução melhor. É um peso maciço no topo do carro. Você prejudica muito o centro de gravidade com essa coisa”, disse ao “Motorsport”. O halo pesa sete quilos. A Mercedes informa que o material é capaz de suportar grandes impactos. O halo é capaz de aguentar um “ônibus de Londres” sobre ele, informa a escuderia alemã. Wolff reforça o discurso de que o novo aparato de segurança traz um problema na questão da dirigibilidade. “É impressionante você olhar para os dados de que você poderia colocar um ônibus sobre o halo. Estamos falando de um carro de Fórmula 1”. RESERVAS Além de mostrar o novo carro, a Mercedes anunciou que Pascal Wehrlein será o piloto reserva da equipe na temporada da Fórmula 1. O alemão também voltará a correr na DTM, categoria de carros de turismo em que foi campeão em 2015. Wehrlein disputou duas temporadas na Fórmula 1, a primeira na Manor e a segunda na Sauber. O alemão perdeu a posição na escuderia suíça para Charles Leclerc, piloto da Academia Ferrari. “Não conseguimos encontrar a solução ideal para Pascal e ele voltará à DTM, mas será nosso piloto reserva”, afirmou Toto Wolff. Além de Wehrlein, a Mercedes terá George Russel, de 20 anos, como piloto reserva. O jovem é o atual campeão da GP3 e correrá na Fórmula 2 nesta temporada.