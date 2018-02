Policiais federais indicam Ricardo Balestreri para Ministério da Segurança

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Nacional de Policiais Federais enviou ofício ao presidente Michel Temer, nesta quinta-feira (22), sugerindo o nome de Ricardo Balestreri, o ex-secretário de segurança pública do governo Lula, para o comando do Ministério da Segurança. A Fenapef representa 14 mil agentes. “Balestreri tem histórico de êxitos no setor: foi secretário nacional de segurança pública e possui extensa carreira dedicada à formação, qualificação e valorização dos profissionais da área”, diz o texto da entidade. O indicado é apresentado como um nome alinhado com os direitos humanos, ex-presidente da anistia internacional e integrante do grupo que formatou o Pronasci. O indicado da Fenapef está hoje no governo de Goiás e é secretário de assuntos estratégicos de Marconi Perillo (PSDB). Ele comandou a pasta de segurança pública do Estado, que viveu um motim no início deste ano após presos consumirem uma grande quantidade de drogas na cadeia. Temer tem consultado uma série de aliados e especialistas, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para chegar ao nome ideal para o cargo. O Ministério da Segurança é peça fundamental para a tentativa do Planalto de imprimir nova marca ao governo –a de combate à criminalidade– e minimizar a rejeição do emedebista.