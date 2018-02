SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Reynaldo Gianecchini, 45, que fez fotos nuas para divulgar projeto sobre igualdade, afirmou que sente que as pessoas estão começando a entender, aceitar e até curtir o diferente. "Todos estavam acostumados a ter uma imagem pré concebida do que é 'normal', um preconceito sobre tudo, e agora sinto que estamos na era de quebrar isso. Sinto que as pessoas estão começando a entender, aceitar e até curtir o 'diferente'", disse Gianecchini. O ator acredita que as pessoas estão pensando além das características físicas e da orientação sexual. "O tempo atual está levando a gente a olhar pro ser humano e enxergar além da forma, do gênero, da cor." Afastado da televisão desde que foi protagonista da novela "A Lei do Amor" (Globo), Reynaldo Gianecchini voltou de uma temporada de sucesso na Europa para Brasil, com a peça "Os Guardas do Taj", que discute amizade e obediência. Ao lado do ator Ricardo Tozzi, Gianecchini está com a peça em cartaz no Teatro Raul Cortez.