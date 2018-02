Adversário do Corinthians, técnico do Millonarios é internado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Millonarios pode ter um problema inesperado para a estreia na Copa Libertadores, marcada para quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Corinthians. Miguel Ángel Russo, técnico da equipe colombiana, precisou novamente ser internado. O comandante argentino, que se disse curado de um câncer, agora sofreu com uma bactéria urinária que resultou em um quadro febril.

A internação do treinador do Millonarios, que recebe o Corinthians no El Campín, foi anunciada por César Ardilla, chefe de imprensa do clube, que negou qualquer relação do problema de saúde com o câncer. "É um processo lento e prolongado, mas não tem nada a ver com o problema inicial sofrido pelo professor. Os médicos recomendaram que ele fosse à clínica. Estamos esperando para saber se amanhã [sexta-feira] ele recebe alta ou permanece internado", anunciou.

Russo vai passar por novos exames nas próximas horas para determinar a atualização do quadro após o início do tratamento desta quinta. O Millonarios aguarda o veredito do hospital para definir sobre a presença do treinador na beira do gramado quarta-feira contra o Corinthians.

Antes do jogo contra o atual campeão brasileiro, o Millonarios tem compromisso pelo Campeonato Colombiano. Décimo colocado na competição, a equipe encara o Deportivo Cali no sábado, a partir das 21h45 (de Brasília), fora de casa. No último duelo pela liga nacional, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético Nacional.