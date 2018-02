BB testa transações financeiras pelo Messenger do Facebook

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco do Brasil lançou um projeto piloto permitindo que seus clientes façam transações a partir do aplicativo Messenger, do Facebook. A primeira etapa dos testes está habilitada para 1.000 clientes e conta com um grupo de funcionários. Os consumidores poderão consultar o saldo de suas contas e obter informações relacionadas a cartão de crédito, como fatura, solicitação de 2ª via e desbloqueio. Nos próximos dias também estarão disponíveis consultas de saldo e extrato da poupança, assim como o extrato de fundos de investimento. O projeto é feito a partir do sistema Watson, de inteligência artificial da IBM. Também conta com parceria da Visa. Para obter as informações, os clientes devem conversar, a partir de mensagens de texto, com um chatbot (assistente robô) do banco a partir do aplicativo de bate-papo. O BB mantém seu chatbot no Messenger desde agosto do ano passado. Atualmente ele é usado para tirar dúvidas de clientes. O robô realizou 500 mil interações com cerca de 60 mil consumidores. A interação pelo chatbot representa 70% dos atendimentos feitos pelo BB na rede social. Em nota, o Banco do Brasil diz que sua estratégia prevê o aprimoramento cada vez maior das respostas via inteligência artificial e a integração das interações com os sistemas de informação do banco. Com isso, busca-se "prestar um atendimento completo, personalizado e que antecipe as necessidades dos clientes", afirmou a empresa em nota.