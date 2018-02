“Não tem nenhuma investigação em relação à minha pessoa”, diz Richa

(foto: Reprodução/RPC)

O governador Beto Richa (PSDB) negou ter ligação direta com o advogado Carlos Nasser, nomeado assessor DAS-2 na Casa Civil do governo do Estado, que foi alvo nesta quinta-feira (22) de mandado da 48ª fase da Operação Lava Jato.

Richa nega que Nasser seja seu assessor direto. “Não tenho conhecimento do que ele falou. Algumas pessoas falaram, mas isso já foi devidamente esclarecido. Ele nunca foi meu assessor direto. Aliás, acabei de receber informação de que ele participou de vários governos. Foi do governo (Roberto) Requião, foi do governo Alvaro Dias, do governo José Richa e do meu governo. Ele é de terceiro escalão. Não tem ligação alguma com o meu gabinete”, garante.

