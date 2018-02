Pintura verde foi removida ontem (foto: Valquir Aureliano)

O projeto Calçadas Verdes, implantado em 2016 em cinco pontos do Centro de Curitiba, teve o seu fim definitivo decretado pela Prefeitura de Curitiba. Ontem, funcionários do município começaram a retirar a tinta das cinco esquinas na região central da cidade, nos cruzamentos das ruas Carlos de Carvalho com Alameda Cabral; Cândido Lopes com Ébano Pereira; Cândido Lopes com Avenida Marechal Floriano Peixoto; Inácio Lustosa com Mateus Leme; e Inácio Lustosa com Avenida Cândido de Abreu.

Implantadas em cruzamentos da região da Área Calma, os espaços funcionavam como um prolongamento da calçada, avançando para parte do asfalto, com o intuito de reduzir a velocidade dos veículos e oferecer uma “ilha” de segurança para o pedestre. Era um projeto experimental. Com isso, uma análise feita pela atual gestão teria percebido a ineficácia da medida e, ao invés de proteger, colocava o pedestre em risco.