Snapchat desvaloriza na bolsa americana por causa de tuíte de Kylie Jenner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais de 24 milhões de seguidores no Twitter, Kylie Jenner talvez desconhecesse ser tão poderosa até a última quarta-feira (21), quando um único post seu pode ter sido responsável por derrubar uma das empresas mais valorizadas da internet. O Snapchat, uma das redes sociais preferidas da modelo, não é mais o mesmo burburinho que era em 2015 e 2016. "E aí, ninguém mais abre o Snapchat? Ou sou só eu? Puxa, isso é tão triste", escreveu ela em outra rede social, o Twitter. "Ainda te amo, apesar disso, Snap. Meu primeiro amor", ponderou a caçula das irmãs Kardashian. Por causa do tuíte, a empresa perdeu US$ 1,3 bilhão no mercado de valores. A informação é da "BBC" britânica. Após caírem quase 8%, as ações do Snapchat fecharam o dia com 6% de queda em Wall Street.