São Paulo cobra Dorival, mas opta por permanência

EDOARDO GHIROTTO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior ganhou um voto de confiança do departamento de futebol do São Paulo e continuará no comando da equipe ao menos até o jogo deste domingo (25), contra a Ferroviária, no estádio do Morumbi.

Dorival esteve reunido com o executivo do clube, Raí, e o coordenador de futebol, Ricardo Rocha, antes do treino desta quinta (22), um dia depois da derrota por 2 a 1 para o Ituano, em Itu. Os dirigentes decidiram mantê-lo no do time, apesar de terem cobrado uma melhora no desempenho.

Além do jogo contra a Ferroviária, o São Paulo terá na quarta (28) o primeiro duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O time jogará contra o CRB, no Morumbi. "Não queremos pensar jogo a jogo, mas vamos ser coerentes. Temos 41% dos pontos, isso não é normal. Como é que faz se o time perder no domingo? Cada vez fica mais difícil, mas não trabalhamos com a hipótese de derrota", afirmou Rocha à Folha.

Segundo ele, a diretoria ainda acredita no trabalho do técnico e dos jogadores. "Seria muito fácil dar uma resposta tirando o Dorival." A derrota em Itu, com pênalti perdido por Cueva aos 50 minutos do segundo tempo, foi a segunda consecutiva e a quarta no Paulista. A equipe também perdeu em sua estreia no torneio, contra o São Bento, e nos clássicos contra Corinthians e Santos. Entre os grandes, é o time que menos pontos somou (10) e o que menos gols marcou (7) no Estadual.

O rendimento da equipe tricolor é criticado por conselheiros de oposição e até pelos grupos que dão sustentação à gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A argumentação de ambos é que Dorival não conseguiu dar um padrão de jogo ao time nos dez jogos disputados nesta temporada. A oposição defende a saída de Dorival Júnior e joga a maior responsabilidade pelo mal desempenho sobre Leco.

O presidente assumiu o clube após a renúncia de Carlos Miguel Aidar, em outubro de 2015. Ele ganhou as últimas duas eleições e cumpre mandato até o fim de 2020. Dorival é o oitavo técnico da gestão de Leco -três foram interinos. Nenhum título foi conquistado desde a Sul-Americana de 2012. Entre os conselheiros da situação há um sentimento de desconforto.

A maior parte dos grupos aliados à atual gestão entende que o time precisa reagir imediatamente e que a derrota contra o Ituano agravou a situação de Dorival. Há, porém, a compreensão de que as decisões de Raí e Rocha devem ser respeitadas para não ferir a normalidade institucional do clube.

Na madrugada desta quinta, após a chegada do ônibus com a delegação são-paulina ao CT da Barra Funda, um grupo de 70 torcedores organizados se reuniu para protestar contra o rendimento do time. Eles pediram a contratação de Vanderlei Luxemburgo, que está desempregado, para assumir o time. Dorival chegou em julho de 2017 e salvou o clube do rebaixamento.

Dos 26 jogos à frente do time no Brasileiro, venceu 10, empatou 9 e perdeu 7 -aproveitamento de 50% dos pontos. O contrato do treinador é válido até o final deste ano. Ele vem encontrando dificuldades para armar um ataque veloz e eficiente com Nenê, Cueva e Diego Souza. Teve de abolir o plano de escalar jovens das categorias de base no Campeonato Paulista para tentar entrosar os principais reforços da temporada.

Dorival admitiu que não havia solicitado as contratações de Nenê e Tréllez, atacante que custou R$ 6 milhões e está no banco. O único atleta veloz que chegou ao São Paulo foi o meia Valdívia ""que o técnico diz se encaixar em seu estilo. Ele ainda não foi escalado como titular.