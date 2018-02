Donos de pet shop de Curitiba são intimados após flagrante de maus-tratos

(foto: Reprodução)

A Delegacia do Meio Ambiente abriu investigação de um pet shop do bairro Boa Vista, em Curitiba, por supostos maus-tratos contra animais. Imagens compartilhadas em redes sociais nesta quinta-feira (22) revelam violência contra os animais durante o banho e tosa.

O vídeo mostra os cachorros levando tapas e puxões, mesmo sem sinal de comportameto agressivo. As primeiras informações são de que as imagens foram feitas em dezembro do ano passado e janeiro deste ano por um funcionário que não concordava com a prática.

Segundo a Polícia Civil, os proprietários foram notificados e devem comparecer à delegacia até sexta (23), onde assinarão um termo circunstanciado . Eles podem ser indiciados por maus-tratos.

Embora os donos do pet shop não tenham respondido à imprensa, em grupos de whatsapp eles afirmam que o vídeo é uma montagem. A polícia irá apurar o caso.