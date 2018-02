Após chorar pensando na noiva, Lucas recebe massagem de Jéssica no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas do "BBB 18" não consegue se decidir. Com dores nas costas, o "brother" recebeu uma massagem "revigorante" de Jéssica nesta quinta-feira (22). Mas, minutos antes, ele estava aos prantos pensando na noiva Ana Lúcia e beijando a aliança. "O lado esquerdo dói? Tá mais inchado...", falava Jéssica carinhosamente, arrancando gemidos do "boy". Para massagear as costas de Lucas, ela sentou em cima do bumbum dele. Na festa da última quarta-feira (21), Jéssica foi para cima e tentou beijar a boca do cearense, mas ele desviou e o beijo acabou pegando no pescoço.