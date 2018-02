PT repreende, mas Lula avaliza encontro entre Ciro e Haddad

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comando do PT desautorizou nesta quinta-feira (22) o ex-prefeito Fernando Haddad a entabular negociações com o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes. Reunida em São Paulo, a Executiva do partido afirmou que essa foi iniciativa pessoal de Haddad, que, na noite de terça-feira, jantou com Ciro para discutir o futuro da esquerda no Brasil. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), criticou a atitude de Haddad. Presente, o deputado José Guimarães (CE) diz que a reunião ocorreu "sob o impacto da intervenção federal no Rio e do jantar de Ciro com Haddad". "Por unanimidade, o PT desautoriza qualquer conversa de plano B", disse Guimarães. Haddad disse a interlocutores, no entanto, que conta com aval do ex-presidente para articulações. Segundo petistas, ele chegou a conversar com Lula ao ser informado sobre críticas de Gleisi. Aliados de Lula afirmam que o ex-presidente deverá acompanhar à distância a movimentação do ex-prefeito, mas consideram difícil que o PT venha a abrir mão de candidatura, caso Lula seja mesmo impedido de concorrer.