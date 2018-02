Dinheiro de conta salário poderá ser transferido para conta digital

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O CMN (Conselho Monetário Nacional) decidiu nesta quinta-feira (22) que recursos da conta salário poderão ser transferidos, de forma automática e gratuita, a contas digitais, como as disponibilizadas por empresas como Nubank e PayPal. Hoje, quem possui conta salário, que é criada pelo empregador, já pode solicitar que os recursos sejam transferidos automaticamente para contas correntes, no próprio banco ou em outra instituição financeira. A novidade é que o trabalhador poderá solicitar essa portabilidade, que é gratuita, também para contas de pagamento, ou contas digitais. A nova regra vale a partir de julho. "A ideia é oferecer mais opções para a portabilidade, permitindo ao trabalhador escolher uma instituição não bancária", explicou Sílvia Marques de Brito e Silva, chefe adjunta no Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central. "É uma evolução natural dos produtos bancários". De acordo com ela, a transferência automática deverá ser solicitada pelo trabalhador à empresa em que tem uma conta digital. "Hoje a portabilidade tem que ser solicitada na instituição de origem. Com a mudança de regras, a portabilidade vai ser solicitada na instituição de destino, como acontece, por exemplo, com portabilidade de celulares", exemplificou.